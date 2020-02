Inhaltsverzeichnis Aufnahme- und Bildbearbeitungstechnik: Mehr Tiefenschärfe mit Focus-Stacking Focus-Stacking in der Praxis Integriertes Focus-Stacking Motorisierter Einstellschlitten Einstellschlitten im Vergleich: Wemacro Rail und Novoflex Castel-Micro Fotopraxis Focus-Stacking Software Fazit Artikel in c't Digitale Fotografie 1/2020 lesen

In der Porträtfotografie ist wenig Tiefenschärfe erwünscht, um das Motiv vor einem unscharfen Hintergrund freizustellen. In der Makro- oder auch in der Produktfotografie stört eine schmale Schärfeebene dagegen. Dabei ist sie fast unvermeidbar, denn: Je kürzer die Distanz, desto geringer die Schärfentiefe. Beim Abbildungsmaßstab von 1:1 beträgt sie nur einige Millimeter und verkürzt sich bei stärkerer Vergrößerung noch mehr. Abblenden kann dann nur noch begrenzt helfen.

Die nötige Technik, um den Schärfebereich auszudehnen, heißt Focus-Stacking. Dafür werden nacheinander mehrere Fotos mit unterschiedlichen Fokuspunkten aufgenommen. Die Aufnahmen enthalten jeweils nur kleine, sich überlappende, scharfe Bereiche. Eine Software errechnet aus dem Bilderstapel ein Foto mit größerer Schärfentiefe. Möglich ist das beispielweise mit den Programmen Adobe Photoshop, Zerene Stacker und Helicon Focus.

Damit die Bilder weitestgehend deckungsgleich sind, dürfen sich die Motive nicht bewegen und die Kamera gehört auf ein Stativ. Die Methode bringt die besten Ergebnisse daher vor allem in der Makro- / Mikrofotografie und beim Fotografieren von Produkten sowie in der Architekturfotografie.