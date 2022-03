Inhaltsverzeichnis Ausbildung: Der richtige Weg zum gefragten Programmierer Hilfen zur Entscheidungsfindung

Die passende Uni finden Hilfe bei der Studienwahl Entwickler-Skills Trends beachten Methoden der Software-Entwicklung Fazit

Die Berufswahl gehört sicher zu den schwierigsten Entscheidungen, die junge Erwachsene zu treffen haben. Die Möglichkeiten sind vielfältig, klar ist aber: Die IT-Branche ist und bleibt gefragt und Programmieren eine mehr oder weniger kreative Tätigkeit. Kein Wunder also, dass sich immer mehr Schulabgänger entscheiden, Programmierer zu werden.

Doch diese Grundsatzentscheidung ist nur der erste Schritt: Der Weg zum gefragten und erfolgreichen Programmierer ist lang und beizeiten beschwerlich. Da steht zuerst einmal die Frage im Raum, welchen Ausbildungsweg man überhaupt beschreitet – ob es das klassische Informatikstudium an einer Universität oder der mutige Sprung in die Selbstständigkeit mit der Methode "Learning by Doing" sein soll.

Die folgenden Tipps und Informationen helfen bei der Entscheidungsfindung und Auswahl der geeigneten Ausbildungswege und Qualifikationen. Wichtig hierbei ist etwa die Frage, welche Programmiersprache und welches Framework gefragt ist – und sein wird. Wer hier falsch abbiegt, kann mit seinen Skills eventuell keine große Karriere machen. Bei der Einschätzung helfen umfangreiche Studien und Befragungen weiter, die allesamt frei verfügbar sind. Angehende Programmierer sollten die Informationen für sich nutzen.