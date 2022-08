Inhaltsverzeichnis Autark mit Solarstrom: Photovoltaik-Anlagen als Backup Der Wechselrichter entscheidet über den Betrieb

Keine unterbrechungsfreie Stromversorgung Notstrom und Ersatzstrom Anforderungen an Leistung und Kapazität Versorgung im Winter oder das ganze Jahr Fazit

Stromausfälle sind in Deutschland selten und meistens kurz: Etwa zwölf Minuten blieb im Jahr 2019 im Durchschnitt der Strom weg. Diese Kennzahl, der SAIDI-Index (System Average Interruption Duration Index) schließt auch geplante Reparaturen ein – die Dauer der tatsächlichen Ausfälle ist also noch geringer. Weil der SAIDI-Index weltweit standardisiert ist, kann man leicht sehen, dass Deutschland im Vergleich sehr gut dasteht. Zum Vergleich: In den USA betrug die Ausfallzeit fast fünf Stunden.

Dennoch steigt das Interesse an Stromautarkie – auch in Form von Notstromanlagen. "Vier von fünf Photovoltaik-Kunden fragen heute nach irgendeiner Form von Notstrom-Systemen“, so Tobias Bebst, Leiter Kundenservice beim Energiesystem-Anbieter Wegatech, der nach eigenen Angaben jährlich etwa 1500 Photovoltaik-Anlagen plant und installiert. Für den Kauf einer solchen entscheide sich inzwischen etwa jeder Fünfte, so Bebst – einer der Trends bei Photovoltaik.

Entgegen der landläufigen Meinung schützt eine Photovoltaik-Anlage mit Batteriespeicher nicht automatisch vor einem Stromausfall – bei einem Netzausfall schalten sich viele Anlagen ebenfalls ab. Wir zeigen, woran das liegt und worauf Sie bei der Planung einer neuen Photovoltaik-Anlage oder einer nachträglichen Erweiterung achten sollten.