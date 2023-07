Inhaltsverzeichnis Auto-Infotainment: Drahtlos-Dongles für Apple CarPlay und Android Auto im Test Trojanischer Stecker Einrichtung und Nachteile der Dongles Einzelbesprechungen Fazit und Testtabelle Artikel in c't 18/2023 lesen

Das Smartphone drängt aufs Cockpit-Display: Kein Wunder, Google Maps ist übersichtlicher als die meisten Navis und wartet stets mit sehr guten Echtzeit-Verkehrsdaten auf. Zudem will heute kaum noch jemand im Auto auf Musikdienste verzichten. Die Musikwiedergabe klappt zwar über Bluetooth, aber die Bedienung wird schnell zur Qual. Umgekehrt verhält es sich mit der Navigation:

So wundert es kaum, dass sich die aufs Auto-Display optimierten Oberflächen von Android Auto und Apple CarPlay großer Beliebtheit erfreuen. Sie holen die wichtigsten Apps direkt aufs Display in der Mittelkonsole – und zwar so, dass sie sich während der Fahrt gut bedienen lassen und man weder die Verkehrssicherheit noch sein Punktekonto gefährdet.

Der Aufbau von CarPlay und Android Auto ist vergleichsweise simpel: Die eigentliche Arbeit übernimmt das Handy, während das Infotainment-System im Auto lediglich die Ausgabe der Apps auf seinem Display anzeigt und sein Mikrofon für Telefonie und Sprachsteuerung bereitstellt.