Automatische WLAN-Verwaltung für Reiserouter mit OpenWrt

Das von Freiwilligen quelloffen entwickelte Routerbetriebssystem OpenWrt kann aus Repeatern und Routern mit rudimentärer Software echte Funktionswunder mit hohem Individualisierungsgrad machen. Bei der Einrichtung hilft eine umfangreiche Paketverwaltung, die das Nachrüsten von Software zur unkomplizierten Klickaufgabe macht.

Auch für digitale Nomaden, mobile Büroarbeiter und Camper ist Sinnvolles dabei: Das Add-on "Travelmate" – ein Projekt des GitHub-Users "dibdot" – erleichtert die Verwaltung mehrerer WLAN-Client-Profile in OpenWrt inklusive Priorisierung, Automatisierung und Login-Seiten-Erkennung. Dank Integration in die OpenWrt-Weboberfläche LuCI muss man sich nicht mit der Kommandozeile herumschlagen. Nach der Installation wird Travelmate nur noch aktiviert und mit WLAN-Profilen versorgt. Der Rest passiert automatisch: Wenn ein bekanntes WLAN in der Nähe ist, stellt die Software die Verbindung her und prüft, ob der Weg ins Internet frei ist. Die eigenen Endgeräte verbindet man direkt mit dem Travelmate-Router, sodass man sich danach um nichts weiter kümmern muss.

Wozu einen Router einsetzen, wenn Campingplatz oder Hotel WLAN anbieten? Wer sich ein Modell mit externen Antennen aussucht, bekommt meist bessere Empfangswerte und damit auch mehr Datenrate, als die miniaturisierten Antennen in Mobilgeräten erreichen können. Da man den Router flexibel am Ort des optimalen Empfangs aufstellen kann – etwa im Vorzelt des Wohnwagens oder nahe der Hotelzimmertür – holt man das Beste heraus. Empfangsschwache Geräte bleiben mobil, weil sie mit dem Reiserouter in geringer Entfernung verbunden sind und nicht etwa mit dem 150 Meter entfernten Access Point auf dem Toilettenhäuschen, dessen Signal nicht hinter das Blech des Mobilheims kommt.