Inhaltsverzeichnis Automatisierung: Android-Handy reicht IBAN an PC weiter Apps und Skripte Wie es geht Flow-Import Artikel in c't 22/2021 lesen

Solange sich QR-Codes zum bequemen Einlesen von Rechnungen nicht verbreitet haben, muss man für Überweisungen am PC die IBANs irgendwie von der gedruckten Rechnung in die Banking-Software bringen. Manche Banking-App kann IBANs über die Smartphonekamera einlesen, aber wenn man die Bankgeschäfte am PC erledigen will, fehlt ein bequemer Übertragungsweg. Auf Android-Handys kann man einen solchen Weg für die App "IBAN Scan" mit der Automatisierungs-App "Automate" bauen.

IBAN Scan liest dann eine IBAN ein, die Automate an das im Betriebssystem eingestellte SMS-Programm so weitergibt, dass man sie nur noch an die von Automate eingestellte Zielrufnummer versenden muss.

Wenn man als SMS-Programm zum Beispiel den Messenger Signal einstellt, kann man die IBAN an eine Signal-Instanz verschicken, die auf dem PC läuft. Dort kopiert man sie dann beispielsweise in ein Überweisungsformular.