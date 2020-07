Inhaltsverzeichnis BIOS-Ratgeber für Notebooks und Desktop-Rechner Der Weg ist das Ziel Energiesparen Schlafzustände Artikel in c't 14/2020 lesen

Ohne Firmware rühren PCs und Notebooks keinen Finger. Das früher eingesetzte Basic Input Output System (BIOS) und das heute verwendete Unified Extensible Firmware Interface (UEFI) initialisieren nach dem Einschalten zunächst die Hardware-Komponenten und starten anschließend das Betriebssystem. Das klappt in der Regel ohne Zutun des Anwenders. Dennoch erlauben die meisten Hersteller über das BIOS-Setup zahlreiche Einstellungen vorzunehmen, beispielsweise um Prozessorfunktionen oder Controller-Chips an- und abzuschalten oder die Boot-Reihenfolge zu ändern. Der Einfachheit halber verwenden wir im folgenden Artikel den Begriff BIOS synonym zu UEFI. Falls speziell UEFI gemeint ist, dann verwenden wir diese Abkürzung.

Unser Ratgeber gibt Ihnen einen Überblick über die gebräuchlichsten Optionen und liefert Tipps für optimale Einstellungen, um Boot-Probleme zu vermeiden und Energie zu sparen.

Durch die zunehmende Anzahl an Prozessor- und Mainboard-Funktionen sowie den immer komplexeren Aufbau moderner PCs wirken die inzwischen meist grafischen Oberflächen des BIOS-Setups vor allem für Laien unübersichtlich. Wenn Sie aber ein paar Grundregeln beachten, besteht keine Gefahr, dass sie das System dabei lahmlegen: Wenn Sie nicht wissen, was eine Option im BIOS-Setup tut, dann verändern Sie diese auch nicht. Bei Unklarheiten hilft ein Blick ins Handbuch des Mainboards. Nicht alle Hersteller zeigen übersichtlich vor dem Verlassen des BIOS-Setups an, welche Optionen Sie wie geändert haben oder erlauben das Abspeichern von Profilen. Nehmen Sie in diesem Fall einfach ihr Smartphone zur Hand und fotografieren Sie Bildschirmseiten, auf denen Sie Änderungen vorgenommen haben.