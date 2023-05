Mein Mini-PC zeigt beim Booten überraschend die Meldung "OEM FMP Update" an. Anscheinend führt der Rechner ein BIOS-Update durch, aber ich habe keines heruntergeladen. Was ist da los?

Bei immer mehr Notebooks liefern die jeweiligen Hersteller BIOS-Updates per Windows-Update aus. Die Funktion für ein solches "UEFI Capsule Update" über das standardisierte Firmware Management Protocol (FMP) ist nun auch bei Mini-PCs der Baureihe Intel NUC ab 2023 eingebaut.

Hintergrund der relativ jungen Funktion, die es auch in Form des Linux Vendor Firmware Service (LVFS) gibt, ist die rasche und einfache Versorgung mit Sicherheitsupdates für PC-Firmware, also fürs UEFI-BIOS. Viele Besitzer von Desktop-PCs und Notebooks führen niemals BIOS-Updates durch, wenn man dazu von Hand nach einem Update-Tool suchen, es herunterladen und nach Anleitung entpacken und installieren muss. Manche Hersteller pflegen zudem keine BIOS-Update-Tools für Linux.

Das BIOS-Update per Windows Update funktioniert automatisch, also ähnlich wie Firmware-Updates bei Smartphones und Apple-Rechnern. Allerdings könnten die Hinweise auf die Updatefunktion verständlicher sein. Während das BIOS-Update läuft, sollte man den PC nämlich möglichst nicht vom Stromnetz trennen, weil ein unvollständiger Schreibvorgang zu Fehlern führen kann. Das ist bei Notebooks und Smartphones dank der Akkus kein Problem. Um die Update-Automatik abzuschalten, rufen Sie beim NUC das BIOS-Setup auf (Funktionstaste F2 beim Start) und entfernen im Menü "Advanced" das Häkchen bei der Option "BIOS WU Support" – mit WU ist Windows Update gemeint. Mit der Funktionstaste F10 speichert das BIOS-Setup diese Einstellung und führt einen Reset durch (Save and Exit), das müssen Sie noch mit "OK" bestätigen.

Für manche Mini-PCs der Baureihe NUC verteilt Intel nun BIOS-Updates automatisch per Windows-Update. Der vom Gerät angezeigte Hinweis darauf ist aber schwer verständlich.

