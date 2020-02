Inhaltsverzeichnis BaSys-Tutorial, Teil 3: Geräteunabhängige Beispielanwendung implementieren Topologien kreieren mit Node-RED Daten holen und behandeln Alles fertig für den Umzug Das Dashboard bestücken Als Container ausrollen Fazit Artikel in iX 2/2020 lesen

Der zweite Teil dieses Tutorials beschrieb, wie man eine minimale Industrie-4.0-Umgebung aufsetzt. Die zentrale Infrastrukturkomponente bestand dort aus einer Registry für Verwaltungsschalen (VWS) und Teilmodelle, die mithilfe des BaSyx-SDKs entstanden sind. Außerdem wurde eine Verwaltungsschale für einen Industrieschrauber angelegt und mit den zwei Teilmodellen TechnicalSpecification für die technische Spezifikation und TighteningControl für die Steuerung des Schraubers ausgestattet. Während die Registry auf einen Edge-Server umzog, fanden die Verwaltungsschale und die Teilmodelle des Schraubers auf einem Raspberry Pi ein neues Zuhause.

Zunächst erweitert dieser dritte und letzte Teil des Tutorials das Beispiel aus Teil zwei um ein Schraubergebnis-Teilmodell, das die Daten des aktuellen und des letzten Vorgangs bereitstellt. Als Beispiel der Integration in bestehende Systeme wird in einer Node-RED-Anwendung ein GUI entstehen, das diese Daten grafisch aufbereitet. Zudem ist in der Node-RED-Anwendung ein einfacher Ablauf zu definieren, der auf eintretende Schraubereignisse entsprechend reagiert.

Zum Abschluss beleuchtet das Tutorial, wie man Verwaltungsschalen mit ihren Teilmodellen und der Registry über Docker in eine zukunftsfähige IT-Infrastruktur einbinden kann. Zusätzlich zeigt es anhand einfacher Code-Snippets, wie sich die Anbindung von Maschinen mit dem C++-SDK etwa direkt auf der SPS bewerkstelligen lässt.