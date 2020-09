Inhaltsverzeichnis Bash-History im Griff: Wichtige Kommandos für die Linux-Befehlshistorie Tastenkürzel und Co. Tippfehler korrigieren Befehlsverlauf sichern Dauerhafte Konfiguration Artikel in c't 20/2020 lesen

Die weitverbreitete Linux- und Unix-Shell Bash merkt sich zuletzt abgesetzte Konsolenbefehle in einer History. Mit passenden Kommandos, Kürzeln und Tastenkombinationen kann diese sowohl Vieltippern als auch Gelegenheitsnutzern die Arbeit erleichtern. Mit den Pfeiltasten holt man im Terminal schnell die letzten Kommandozeilenbefehle wieder auf den Bildschirm und kann sie so ohne wiederholtes Tippen erneut absetzen. Das spart bei langen Kommandos ordentlich Zeit und auch Tippfehler sind schnell korrigiert.

Liegt ein Befehl etwas länger zurück, hilft die Tastenkombination Strg+R: Tippen Sie anschließend irgendeinen Teil eines vorherigen Kommandos ein, sucht die Bash den passenden Befehl aus der History heraus. Wollen Sie alle passenden Einträge durchblättern, drücken Sie einfach erneut Strg+R, um die Liste rückwärts durchzugehen. Haben Sie das passende Kommando gefunden, schicken Sie es mit Enter erneut ab oder Sie passen das Kommando zuvor nach Bedarf an. Ist das richtige nicht dabei, kehren Sie stattdessen mit Esc oder Strg+G zum Prompt zurück. Für einige Tastenkombinationen gibt es Alternativen, die die Tabelle "Tastenkürzel zur Steuerung der History" auflistet.

Die mit Strg+R aufgerufene Suchfunktion ist gewöhnungsbedürftig: Rechts neben dem Suchbegriff (hier "Bil") taucht das darauf passende Fundstück aus der History auf.

Der Befehl zum Einrichten des Netzwerks beginnt mit ip addr . Doch wie ging er weiter? In solchen Fällen drücken Sie Strg+A und setzen damit den Cursor an den Anfang der Kommandozeile. Konsultieren Sie dann mit Strg+R die Suche und holen Sie via Strg+Y den Inhalt der Kommandozeile in die Suchfunktion. Per Strg+R blättern Sie durch die History und suchen den mit ip addr beginnenden Befehl heraus. Hat man diese drei Tastendrücke verinnerlicht, gelingt die Suche in der History gerade bei sehr alten Befehlen deutlich schneller als über die Cursortasten.