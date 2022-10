Inhaltsverzeichnis Bastel-Projekt: Wetter- und Wind-Mühle selbst bauen mit ESP8266-Steuerung JSON-Format erklärt Erste Schritte Elektronik vorbereiten Software aufspielen Firmware übertragen Artikel in Make Magazin 5/2022 lesen

Ob Sie nun Ihre eigene Wetterstation gebaut haben oder die Wetterdaten von einem frei zugänglichen Dienst wie OpenweatherMap beziehen: Irgendwie möchte man sich die wichtigsten Daten doch anzeigen lassen. Übers Smartphone kann das jeder, ist ja auch praktisch für unterwegs. Zu Hause jedoch sollte es schon etwas Originelles sein. Diese Windmühle macht ihrem Name alle Ehre: Die Flügeldrehzahl zeigt die Windstärke an. Die Richtung, in die die Flügel weisen, entsprechen der Windrichtung. Und schließlich zeigt sie im oberen Teil der Eingangstür noch die Temperatur und weitere Wetterdaten an.

Übrigens kann man die hier benutzen Methoden nicht nur zur Wetteranzeige, sondern auch in einer Modellbahn-Anlage einsetzen, um Standard-Bausätze aufzupeppen und ihnen mittels diverser Bewegungseffekte mehr Leben einzuhauchen. Mit Mikrocontroller, kleinen Motoren und etwas Software entsteht so schnell ein ganz persönliches Miniatur-Wunderland.

In der Windmühle arbeitet ein ESP8266-Mikrocontroller. Da es in der Mühle eng zugeht, habe ich ein platzsparendes Wemos-D1-mini-Board verwendet. Der Controller hat über WLAN Kontakt zu OpenweatherMap im Internet beziehungsweise zur eigenen Wetterstation. Von dort bekommt er die Daten im JSON-Format.