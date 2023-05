Inhaltsverzeichnis Bastel-Projekt mit Arduino: Physische Schalter für The GRUB Switch bauen USB-Mikrocontroller Flash-Programmierung und Switch-Konfiguration per Datei Hardware-Beschaltung Selbst kompilieren Das eigene Grub-Switch-Board Lasergeschnittenes Gehäuse Artikel in c't 13/2023 lesen

Linux oder Windows? Nichts beantwortet eine Oder-Frage so schön wie ein Kippschalter. Mit "The GRUB Switch" wählen Sie auf Dual-Boot-Systemen ohne stressigen Countdown im Bootmenü vorweg, welches Betriebssystem starten soll. Das funktioniert auch mit Hardware-Schaltern an einem Mikrocontroller vom Typ ATmega 32U4 wie er beispielsweise auf dem Arduino Micro oder Leonardo sitzt.

Die Hardware macht unsere bereits vorgestellte Lösung mit USB-Sticks noch benutzerfreundlicher. Sie sollten den verlinkten Artikel vorher gelesen haben, da er die Skripte vorstellt und erklärt, wie der Eingriff am Bootmanager Grub funktioniert. Das dort erwähnte Repository zum Projekt enthält auch die Dokumentation und alle Dateien für die Hardware.

Bei dem Mikrocontroller Atmel ATmega 32U4 ist das USB-Interface integriert und kein separater Chip, weshalb sich damit ausgestattete Arduinos als allerlei USB-Geräte ausgeben können, beispielsweise als eine Tastatur oder auch als USB-Stick. Letzteres nutzt die Hardware-Version von The GRUB Switch. Statt auf einem Gigabyte-großen USB-Stick eine wenige Byte kleine Datei abzulegen, tut der Mikrocontroller so, als wäre er je nach Schalterstellung ein anderer USB-Stick mit der jeweiligen Datei.