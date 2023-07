Inhaltsverzeichnis Bastel-Projekt mit Raspberry Pi, Teil 2: KI für die Modelleisenbahn trainieren Training Training mit Colab Modell übernehmen und testen Anwendung Exkurs: Temporarily broken Artikel in Make Magazin 4/2023 lesen

In diesem Teil trainieren wir unser Neuronales Netz. Dazu setzen wir auf die Online-Entwicklungsumgebung Google Colab. Colab ist eine kostenlos nutzbare Alternative zu einer lokal auf dem PC laufenden Jupyter-Umgebung. In unseren Artikeln "Neuronale Netze zur Bilderkennung mit Python trainieren" und "KI für den ESP32: Neuronales Netz trainieren für Strom-/Wasser-/Gaszähler-Daten" haben wir die Bedienung von Jupyter Notebooks erklärt.

Das Training basiert auf der ModelMaker-API von Google. Die API erwartet, dass die Trainingsbilder in drei Untermengen aufgeteilt werden: Dies sind die Trainings-, die Validierungs- und die Testdaten. Wir verwenden eine Aufteilung von 80 Prozent - 10 Prozent - 10 Prozent. Darüber hinaus erwartet das API eine spezielle CSV-Datei als Input.