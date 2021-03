Inhaltsverzeichnis Basteln mit ESP32: Modellbahn-Komponenten selbst bauen Die CANguru-Bridge Die Decoder Servos und Halterung Weiterbasteln Artikel in Make Magazin 1/2021 lesen

Damit meine Loks zwischen kleinen Häusern, Seen und Tunneln durch Berglandschaften immer wissen, wo sie gerade hinfahren sollen, habe ich mit dem von mir entwickelten CANguru-System eigene Steuerkomponenten geschaffen. So bringe ich meine beiden Hobbies – das Tüfteln mit dem ESP32 und Modellbahnen – unter einen Hut. Der Name entstand, da das System auf dem Märklin-CAN-Bus aufsetzt. Es besteht aus der zentralen CANguru-Bridge, Decodern und dem CANguru-Server.

Die CANguru-Bridge basiert auf einem ESP-Modul mit integrierter CAN-Schnittstelle und die Decoder auf einer von mir entwickelten Platine, die jeweils mit dem günstigen ESP32-WROOM läuft. Diese Platinen können für unterschiedliche Zwecke wie Gleisbesetztmelder oder Weichensteuerung eingesetzt werden. Je nach Einsatzzweck werden sie mit anderen Bauteilen bestückt und programmiert. Neben den ESP-Sketches habe ich mit dem CANguru-Server noch eine Erweiterung für PC-Steuerprogramme geschrieben, um die CANguru-Komponenten zu verwalten.

Alle Entwicklungsergebnisse (Platinenlayout, die Software sowie weitere Hinweise wie 3D-Druckdateien) stehen auf github.com/CANguru-System zum Herunterladen zur Verfügung. Auch Weiterentwicklungen lege ich dort stetig ab. Zwei Anlagen, eine kleine und eine mittelgroße, sind bei mir seit einiger Zeit mit den CANgurus zuverlässig in Betrieb. Und das Beste daran ist: Wenn mir irgendetwas nicht gefällt, kann ich es einfach ändern.