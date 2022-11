Inhaltsverzeichnis Basteln mit dem Arduino: Temperatur und Luftfeuchtigkeit auf LED-Matrix anzeigen Weitere Komponenten Das SPI-Protokoll Schaltung aufbauen Statischen Text anzeigen Lauftext anzeigen Sprites anzeigen Sensordaten anzeigen

Eine LED-Matrix lässt sich für viele verschiedene Projekte nutzen: Ladenbesitzer weisen so darauf hin, ob das Geschäft geöffnet ist oder machen auf Angebote aufmerksam. Die Matrix kann als Nachrichtenticker dienen oder schlich als Uhr – oder als interessantes Bastelprojekt, um Daten anzuzeigen.

In diesem Artikel zeigen wir, wie sich eine LED-Matrix mithilfe eines Arduino steuern lässt, um Lauftexte, Sprites und die Messwerte eines Sensors anzuzeigen, etwa die aktuelle Temperatur und Luftfeuchtigkeit. Wir verwenden dafür eine LED-Matrix mit 8 × 32 LEDs, insgesamt also 256 LEDs. Die Schaltung aufzubauen, ist dabei nicht besonders schwer – allerdings ist die Programmierung etwas kniffliger. Daher bieten wir alle benötigten Codebeispiele direkt als Download an.

Zunächst braucht man natürlich einen Arduino für das Bastelprojekt. Die Arduino-Familie hat sich in den vergangenen Jahren ziemlich verästelt. Für unser Projekt kommt der Arduino Uno Rev 3 zum Einsatz, da er weitverbreitet, günstig und kompatibel mit den meisten Bibliotheken ist. Der Kostenpunkt liegt etwa bei 18 Euro.