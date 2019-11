Inhaltsverzeichnis Basteln mit dem Raspberry Pi, ESP8266 & Co. Raspi-Sprachassistent ohne Cloud

Den Raspberry Pi 4 als Mediaplayer einsetzen

Feinstaub messen mit dem ESP8266 Digitaler Bilderrahmen, PC-Steuerung, Internet-Radiowecker, Briefkastensensor

Im Netz gibts alles. Jedes erdenkliche Gadget ist mit zwei Klicks bestellt und in wenigen Tagen bei Ihnen Zuhause. Und ja, Produkte, die per Sofortkaufen und DHL bei Ihnen vor der Wohnungstür landen, sind nicht schlecht. Sie tun meist das, was sie sollen. Aber darum geht es gar nicht. Es geht darum, dass Sie mal mit Ihren eigenen Händen ein funktionierendes Stück Technik herstellen. Und genau dafür sind die Anleitungen unserer Bastelartikel da. Anschließend besitzen Sie nicht nur einen eigenen Sprachassistenten, einen Sensor für Briefe oder einen Radiowecker. Sie haben diese Dinge selbst gebaut.

Bei diesen Bastelprojekten gehts darum, mal selbst etwas zusammenzustecken oder zusammenzulöten. Ein spezielles Betriebssystem aufzuspielen, Sensoren anzubringen oder die Kommandozeile auszureizen. Damit die Einstellungen haargenau zu den eigenen Bedürfnissen passen. Und um dann zu sehen, wie Software und Hardware zusammenarbeiten.

Wir haben unterschiedliche Bastel-Projekte aus der c’t gesammelt. Für Anfänger und Profis, für Sparfüchse und Geldraushauer, für Löter oder Kommandozeilentipper.