Inhaltsverzeichnis Bastelprojekt: Wie der Eigenbau von alltagstauglichen AirTag-Klonen gelingt Lizenzbauten Anmeldung per NFC AirTags mit Knopfzelle Programmieren der Firmware OpenHaystack-App dauerhaft nutzen Fazit

In einem vorherigen Artikel haben wir ein Projekt zum Eigenbau von Trackern ähnlich der bekannten AirTags von Apple vorgestellt, die auch gleich Apples Find-My-Netzwerk nutzen. Dort wurde die prinzipielle Funktionsweise erklärt und gezeigt, wie man diese Tags zum Laufen bekommt.

Möchte man die Tags allerdings praktisch im Alltag einsetzen, um etwa Urlaubsgepäck oder sein Fahrrad im Blick zu behalten, dann stößt die vorgestellte Proof-of-Concept-Lösung an ihre Grenzen. Prinzipiell sind Hürden in drei Bereichen zu nehmen, für die wir hier nacheinander Lösungen liefern, die helfen, das Projekt selbstgebauter AirTag-Klone erfolgreich umzusetzen und die Ergebnisse in der Praxis zu nutzen:

Alternative Firmware Umgang mit AirTag-Hardware mit Knopfzelle OpenHaystack-Anwendung unter aktueller macOS-Version betreiben und lauffähig halten.

Kurzinfo Kompakte, batterie-betriebene AirTag-Klone selber bauen

Lange Batterielaufzeit durch alternative Firmware

Kompatibilitätsprobleme mit macOS und Apple Mail in den Griff bekommen Checkliste Zeitaufwand: 3 bis 4 Stunden

Kosten: ab 20 Euro Material Beacon nRF51822 Werkzeug Lötstation, Lötzinn, Flussmittel, Draht

SWD-Programmer

Lupe (optional)

Lizenzbauten

Bevor es jedoch zu den praktischen Details für die Eigenbaulösungen geht, sei an dieser Stelle noch erwähnt, dass es noch eine weitere Variante gibt. Neben den originalen AirTags von Apple gibt es im Handel auch lizenzierte Nachbauten, unlängst etwa im Online-Shop von Aldi. Diese Tags kosten normalerweise ungefähr die Hälfte des Originals. Wesentlicher Unterschied scheint die fehlende UWB-(Ultra Wide Band)-Technologie zu sein, die bei Apples Originalen genutzt wird, um Gegenstände im Raum zu lokalisieren: Das iPhone zeigt im Falle originaler AirTags einen Pfeil in Richtung des Tags an und nennt dabei die ungefähre Entfernung (z. B. einen Meter).