Inhaltsverzeichnis Bauanleitung: Laser-Schießbude für die Familien-Unterhaltung Die Teile des Bildes

Wie wird die Reaktionszeit ermittelt? Der Zufall spielt mit Der Zusammenbau 5. Anschlussdrähte für Arduino 9. Fototransistoren einbauen Artikel in Make Magazin 1/2018 lesen

Na gut, Du kämpfst zwar nicht mit einem Starwars-Schwert wie die Jedis, aber doch mit einem Laser(-Pointer). Und auch nicht gegen imperiale Truppen, sondern gegen die Zeit. Spaß macht es umso mehr.

Schießen musst Du auf ein buntes Bild. Normalerweise sind Bilder ja nur zum Anschauen da, aber das muss nicht zwangsläufig so sein. Mit diesem Schmuckstück, das an der Wand hängt, kann man noch etwas anderes anfangen. Es fordert nämlich Deine ganze Aufmerksamkeit und Dein Geschick. Das Bild muss etwa in Schulterhöhe aufgestellt oder -gehängt sein. Nach dem Einschalten und Start musst Du herausfinden, welche der Scheiben mit dem roten Innenkreis Dir mit ihren Leuchtdioden ein Muster anzeigen.

Danach erscheinen auch in den anderen Scheiben verschiedene Muster. Nur in einer stimmt es mit dem der vorigen Scheibe überein. Genau in dieser Scheibe musst Du mit Deinem Laserstrahl die Mitte treffen. Das braucht ein sehr ruhiges Händchen, denn der Strahl hat einen Durchmesser von nur wenigen Millimetern.