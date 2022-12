Inhaltsverzeichnis Bauanleitung für den Lern-Computer Math-O-Mat mit Belohnungsfunktion Mechanik Elektronik Software Feineinstellungen Artikel in Make Magazin 6/2022 lesen

Dieser Kopfrechnen-Trainer belohnt richtige Rechenergebnisse mit M&Ms. Das kommt nicht nur bei Kids gut an, sondern auch bei den Makern im Fablab.

Und so funktioniert er: Der ESP32 auf der Rückseite arbeitet als Webserver, der eine Webseite mit einem Mathequiz hostet. Diese Seite kann man beispielsweise mit dem Smartphone aufrufen. Hat man Lösungen für alle Aufgaben eingegeben, zeigt die Webseite die richtigen Resultate in Grün und die falschen in Rot an.

Bei mehr als zwei richtigen Rechnungen werden nach dem Klick auf Continue M&Ms entsprechend der Anzahl richtiger Lösungen ausgegeben.