Inhaltsverzeichnis Bauanleitung für einen individuellen Elektro-Experimentierkasten Das Konzept Die Kiste Die Bauteilträger Fundus und Experimente Ausblick Artikel in Make Magazin 7/2022 lesen

Haben Sie schon einmal die Freude erlebt, bei einem kleinen Kind Interesse für ein Thema geweckt zu haben und miterleben zu dürfen, mit welcher Energie und welchem Enthusiasmus Kleinkinder zur Sache gehen? Wenn das Thema dann kindgerecht von den Kleinen angegangen werden kann und sie stolz Erfolge vorweisen können, verdoppelt sich Ihre Freude nochmals.

Bei meiner Enkeltochter war es der Regenwurm, den wir im Garten gefunden hatten und den ich ihr auf die Hand gelegt habe. Sie war in einem Alter, in dem ein möglicher Ekel noch nicht ausgeprägt war, sondern die Neugier alle kleinen Ängste beiseite schob. Das Interesse an der natürlichen Umwelt war geweckt, die unbegrenzten Möglichkeiten im Garten vorhanden und ich weiß nicht, wie viele Ställchen und Terrarien aus Plattenresten in den nächsten Jahren für Regenwürmer, Schnecken und Co. in der Spielecke entstanden und gepflegt wurden.

Mehr zu Elektrotechnik Wie Sie Stromverbrauch und -verlust mit einem Multimeter herausfinden

Bauanleitung für einen individuellen Elektro-Experimentierkasten

Know-How für Bastelprojekte: Wechselspannung in Gleichspannung umwandeln

Elektronik steuern mit dem Pi Pico für Anfänger

Elektrische Leistung: Was darunter zu verstehen ist und wie sie berechnet wird

Nach der Enkeltochter folgte ein Enkelsohn, der von Anfang an schon als kleiner Krabbler nicht von den Kabeln und Steckdosen in der Wohnung fernzuhalten war. Das machte professionelle Schutzeinrichtungen unumgänglich, denn mit einfachen Möglichkeiten war da kein Einhalt zu gebieten. Die kleinen Finger waren zu geschickt! Hier bot sich die Möglichkeit an, das Interesse in sichere Bahnen zu kanalisieren, denn plumpe Verbote waren zwecklos und führten nur zu Stress. Die Arbeiten des Vaters an der Hauselektrik waren nicht einfach, denn der Kleine war vom Ort des Geschehens nicht fernzuhalten, wenn auch die Werkzeugkiste eine gewisse Anziehungskraft hatte.