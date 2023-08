Inhaltsverzeichnis Baumarkt-Whirlpool aufrüsten – WLAN-Steuerung für Bestway Spa mit ESP-Controller Zu viel Information Die ersten Schritte Integration von Amazon Alexa Vorbereiten des Controllers Feinschliff Fazit

Heute hat praktisch jeder Baumarkt aufblasbare Whirlpools im Angebot. Für wenige hundert Euro holt man sich Vergnügen und Entspannung ins Haus, welche man sonst meist nur aus dem Urlaub kennt. Die Technik ist über die Jahre recht ausgereift. Das Aufstellen gelingt ohne besondere Vorkenntnisse.

Unser Autor hat sich nach dem Kauf seines Whirlpools durch das WiFi-remote-for-Bestway-Lay-Z-SPA Projekt gearbeitet und stellt Ihnen dieses Projekt und seine Erfahrungen damit vor. Damit lassen sich Whirlpools des Herstellers Bestway um eine WLAN-Steuerung und eine Alexa-Integration erweitern.

Dieser Hack wird möglich durch einen ESP-Controller, der in die Standardelektronik des Whirlpools eingebaut wird. Der ESP-Controller stellt eine Verbindung zwischen WLAN und der Elektronik des Whirlpools her. Er loggt sich in das WLAN ein und stellt eine Web-Schnittstelle zur Verfügung. Über eine Webseite lassen sich danach alle Funktionen, die an der Tastatur und auf dem Display des Geräts bedienbar beziehungsweise ablesbar sind, aus der Ferne abrufen. Zusätzlich gibt es noch einige weitere Funktionen wie Zähler für Statistik, Merker für Chlor und Filterwechsel und eine MQTT-Anbindung.