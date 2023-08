Inhaltsverzeichnis Bauvorschlag für unter 600 Euro: Günstiger Spielerechner mit sechs CPU-Kernen Komponentenwahl Große SSD, viel RAM Performance und Messwerte Bauanleitung Feinschliff in BIOS und Windows Artikel in c't 19/2023 lesen

Der Reiz beim Budget-Gamer besteht darin, ein möglichst günstiges System zusammenstellen, das auch aktuelle Spiele in einer der beiden höchsten Detailstufen geschmeidig auf den Schirm bringt, dabei ansehnlich und leise ist und in einigen Jahren per Upgrade weiter spielbereit bleibt. Es gilt also, Kompromisse dort einzugehen, wo sie nicht ins Gewicht fallen. Limitiert beispielsweise die Grafikkarte, bringt auch eine schnellere CPU nichts. Und wer weder zwei Grafikkarten noch mehrere M.2-SSDs einbauen will, braucht kein teures Mainboard.

Der letzte Bauvorschlag dieser Art ist aus dem Jahr 2020, was vor allem den unverschämten Grafikkartenpreisen während der Corona-Zeit geschuldet ist. Inzwischen gibt es wieder vernünftige und bezahlbare Karten, während Arbeitsspeicher und SSDs gerade billig sind wie lange nicht mehr. Herausgekommen ist ein Micro-ATX-System mit Sechskern-Prozessor, 16 GByte Arbeitsspeicher, einer schnellen NVMe-SSD mit 1 TByte Speicherplatz und einer Radeon-RX-6600-Grafikkarte für ungefähr 590 Euro. Versandkosten und ein Betriebssystem kommen noch dazu.

Bauanleitung Budget-Gamer-PC

Vorneweg: Natürlich steht es Ihnen frei, unseren Bauvorschlag abzuwandeln oder ganz anders umzusetzen. Allerdings gelten alle unsere Erfahrungen, Messwerte und empfohlenen Einstellungen nur für exakt die hier beschriebene Kombination.