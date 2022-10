Bei wem Glasfaser beantragen?

Ich wohne in Hannover und dort sind mehrere Firmen im Glasfaserausbau tätig. Ist es nun beliebig, bei welcher Firma man seinen Anschluss beantragt – oder sind die Stadtteile an einzelne Firmen vergeben?

Sofern sich nicht zwei Anbieter absprechen – was selten vorkommt – hat beim Ausbau derjenige Anbieter Vorrang, der zuerst die Bürokratie erledigt und die Genehmigung bekommt. Danach können dann weitere Anbieter ihre eigenen Ausbauvorhaben umsetzen. Die Netze bleiben aber getrennt und werden auch nicht zusammengeführt.

Das von einem Anbieter ausgebaute Glasfasernetz gehört in der Regel – sofern sich nicht zwei zusammengetan haben – auch nur diesem. Sie haben also keinen Anspruch darauf, dass dieser anderen Anbietern Zugang gewährt, damit Sie dort einen Tarif buchen können. Zumindest die Telekom bietet das aber an, sodass die theoretische Möglichkeit besteht, dass Sie darüber Glasfaserkunde bei einem anderen Anbieter (in Hannover beispielsweise htp) werden können.

Sofern die VDSL-Infrastruktur weiter besteht, können Sie natürlich auch weiterhin Kupferanschlüsse bei beliebigen Anbietern buchen. Diese gehören zwar der Telekom, die ist hier aber verpflichtet, anderen Anbietern Zugang zu gewähren.

(amo)