Beliebige Nummer anzeigen

Ich arbeite im Homeoffice und möchte gerne bei abgehenden Telefonaten meine Büro-Durchwahl anzeigen lassen. Leider lassen das weder mein Festnetz, noch mein Mobilfunkprovider zu. Wo finde ich eine Übersicht, welcher Telefonanbieter das ermöglicht?

Die freie Wahl der angezeigten Rufnummer gehört bei VoIP-Anbietern zu den Basisfunktionen, eine Übersicht haben wir für Sie zusammengestellt. Von den Festnetzprovidern bietet dieses Feature derzeit nur Easybell, sowohl für die reinen VoIP-Kunden als auch für die mit Internetanschluss.

Eine sehr praktische Kombination aus Mobilfunk- und Festnetzanschluss bietet der VoIP-Spezialist Sipgate auch für Privatkunden. Damit kann der Kunde nicht nur eine Absendernummer pro Gerät zur Anzeige beim Anrufer frei wählen, sondern auch eingehende Anrufe auf allen mit dem Account verbundenen Festnetz- und Mobilfunktelefonen einzeln oder parallel signalisieren lassen.

Sie können sich aber nicht darauf verlassen, dass nur die von Ihnen gewählte Rufnummer angezeigt wird. Bei einigen wenigen falsch konfigurierten Telefonanlagen in Unternehmen in Deutschland, gelegentlich bei Anrufen ins Ausland und generell bei Notrufen, wird nicht die von Ihnen festgelegte Nummer angezeigt, sondern die des Anschlusses. Sie sollten daher dem Homeoffice eine eigene Nummer zuweisen, damit in einem solchen Fall nicht Ihre Privatnummer im Display erscheint. Außerdem erleichtert Ihnen das die Unterscheidung von privaten und dienstlichen Anrufen.

Viele VoIP-Provider erlauben das Setzen einer Absenderrufnummer. Im Homeoffice ist diese Möglichkeit besonders praktisch.

(uma)