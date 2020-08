Inhaltsverzeichnis Besser mailen: So holen Sie mehr aus Thunderbird heraus Profile und Identitäten Geschwindigkeit Ordner synchronisieren Artikel in c't 17/2020 lesen

Beim E-Mail-Programm bestimmt der Gewöhnungseffekt das Verhalten: Wenn es keinen wirklich gravierenden Grund gibt, wechseln Nutzer nur sehr ungern ihren Client. Und in keinem anderen Land haben sich so viele Menschen für den quelloffenen und kostenlosen Thunderbird entschieden wie in Deutschland. Nach Angaben von Philipp Kewisch, dem Vorsitzenden des Thunderbird Councils, zählt Mozilla derzeit weltweit rund 30 Millionen aktive Installationen, allein fünf Millionen davon hierzulande – Tendenz steigend.

Keine Statistiken gibt es dazu, wie viele Nutzer den Mailer jahrelang mit den Voreinstellungen anwenden, mit denen er auf den Rechner kam. Es dürften viele sein, und das ist schade. Denn die größte Stärke der über lange Jahre gereiften Mail-Software liegt in ihrer Flexibilität. Sie lässt sich je nach Gusto auf Tempo oder Komfort trimmen und in nahezu jede Umgebung einpassen. Wer sie mit der Tastatur statt mit Mausklicks bedient, kann noch schneller agieren. Fehlt etwas, findet sich oft ein passendes Add-on, mit dem Thunderbird um die gewünschte Funktion ergänzt wird.

Im Folgenden gehen wir von einem installierten Mailer mit eingerichteten IMAP-Konten aus. Erprobt haben wir die folgenden Tipps und Empfehlungen an Thunderbird 68.10, der letzten Version vor der 78er-Serie.