Inhaltsverzeichnis Bessere Urlaubsvideos mit dem iPhone: Der Urlaub als Blockbuster 1 Bestimmen Sie vorab Länge und Stil Ihres Videos

Nehmen Sie die Musik als Basis Musik und Stabilisation Richtige Auflösung und Software Richtig schneiden Mehr Abwechslung mit weiteren Tricks

1 Bestimmen Sie vorab Länge und Stil Ihres Videos

Am besten legen Sie sich schon vor dem Urlaub fest: Wie lang soll Ihr Video werden – eine Minute, fünf oder doch gleich 15 Minuten? Überlegen Sie, wer das Werk zu Gesicht bekommt. Soll es ein kurzer Einblick für Freunde und Kollegen werden, oder wollen Sie gemeinsam mit der Familie in Erinnerungen schwelgen? Möchten Sie es gar auf eine Videoplattform laden? Diese Erwägungen werden beim Filmen oder spätestens im Schnitt relevant, zum Beispiel, ob allzu private Szenen außen vor bleiben sollten.

Entscheiden Sie zudem, ob Ihr Video hochkant oder im Querformat laufen soll. Idealerweise nehmen Sie Ihr gesamtes Material entsprechend auf.

Generell wirkt 16:9, also das klassische Querformat, aufgrund des menschlichen Gesichtsfelds sehr angenehm und passend für einen Fernseher. Das Hochkantformat 9:16 hat in den letzten Jahren allerdings dank Smartphone-optimierter Posts auf Social-Media-Plattformen (zum Beispiel bei TikTok oder Instagram Reels) stark zugenommen. Es eignet sich folglich besonders, wenn Sie das Filmchen in einem solchen Netzwerk posten möchten.