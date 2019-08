Inhaltsverzeichnis Bildbearbeitung mit Gimp: Farbe und stürzende Linien korrigieren Farbkorrektur Hilfslinien und Rotation Intuitive Anpassung Artikel in c't Digitale Fotografie 13/2019 lesen

Stockholms Stadtzentrum stellt Fotografen vor Herausforderungen. Weil Schweden einmal eine europäische Großmacht mit allem zugehörigen Pomp war, drängen sich in der Hauptstadt Denkmäler, Kirchen und andere historische Gebäude auf relativ engem Raum. Im Vergleich dazu ist selbst Bern, die Hauptstadt der Schweiz, großzügiger angelegt und erfordert für gute Aufnahmen seltener die kurzen Brennweiten des Weitwinkelbereichs.

Während eines Urlaubs in Stockholm fotografierte ich die Reiterstatue des Königs Gustav Adolph. Die Statue befindet sich in unmittelbarer Nähe zur schwedischen Nationaloper und zum Reichstagsgebäude. Aufgrund der Enge entstanden dabei stürzende Linien und wegen des schlechten Lichts sind die Farben "abgesoffen". Diese Fehler wollen wir hier in wenigen Schritten mit dem kostenlosen Bildbearbeitungsprogramm Gimp (heise Download) korrigieren.