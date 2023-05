Bildgröße reduzieren mit macOS-Bordmitteln

Für meine Arbeit muss ich gelegentlich große Bilder per Mail verschicken, die aber manchmal die erlaubte Anhanggröße des Mailprogramms überschreiten. Wie kann ich unter macOS die Bilder verkleinern, ohne auf Software von Drittanbietern zurückgreifen zu müssen?

Das geht mit Bordmitteln, und zwar mit dem Programm "Vorschau". Öffnen Sie darin das Bild, wählen Sie oben in der Menüleiste "Werkzeuge" und danach "Größenkorrektur" aus. Es öffnet sich ein Dialogfenster, in dem Sie an den Parametern Breite und Höhe die Größe des Bildes verändern.

Achten Sie darauf, dass bei Ihren Änderungen stets die Option "Größe proportional anpassen" mit einem Haken versehen ist, ansonsten verzerren Sie das Bild. Unter "Resultierende Größe" zeigt das Programm eine Schätzung des verkleinerten oder vergrößerten Bildes an. Unserer Erfahrung nach irrt sich diese geringfügig, arbeiten Sie also lieber in kleinen Schritten, als gleich das Bild auf die Hälfte zu reduzieren.

Unter macOS lassen sich Bilder mit Bordmitteln verkleinern. Die passende Funktion steckt in der App "Vorschau".

(wid)