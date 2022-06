Bildschirm aus am Raspi

Ein Raspberry Pi vermittelt in meinem Smart Home zwischen den verschiedenen Funkprotokollen. Ein Touch-Display zeigt das Dashboard an, in dem Chromium im Kiosk-Modus läuft. Leider erscheint bei Inaktivität nur ein Bildschirmschoner und das Display geht nicht ganz aus. Wie kann ich das umstellen?

Entfernen Sie zuerst XScreensaver mit sudo apt purge xscreensaver . Dadurch unnötig gewordene Abhängigkeiten verbannen Sie mit sudo apt autoremove . Installieren Sie danach den zu LXDE gehörenden Light-Locker mit sudo apt install light-locker . Danach erlauben Sie dem Raspi, den Bildschirm über HDMI auszuschalten, indem Sie in /boot/config.txt die Zeile hdmi_blanking=1 eintragen. Zuletzt passen Sie den benutzerspezifischen Autostart von LXDE an, indem Sie die Datei ~/.config/lxsession/LXDE-pi/autostart mit folgendem Inhalt anpassen oder erstellen:

@xset s 0 0

@xset s noblank

@xset s noexpose

@xset dpms 0 0 120

@chromium-browser --kioskhttps://ct.de

Die 120 steht für 120 Sekunden. Mit dieser Konfiguration schaltet sich der Bildschirm also nach zwei Minuten aus. Passen Sie die Zeit und die URL an Ihre Bedürfnisse an. Nach einem Reboot schaltet der Raspi sein Display dann automatisch ab.

(pmk)