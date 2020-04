Inhaltsverzeichnis Billig-Smartphones kaufen: Darauf müssen Sie achten Featurephone oder Smartphone Mittelklassige SoCs ausreichend Sicherheit bei Billig-Smartphones Fazit Artikel in c't 9/2020 lesen

Mein Haus, mein Boot, mein Auto! Seit einigen Jahren auch: Mein Smartphone! Für manche ist das Smartphone ein Statussymbol geworden, für das man gar nicht genug ausgeben kann. Die neueste Technik materialisiert sich zuerst in den teuren Top-Modellen. Allein: Solche Sterne am Smartphone-Himmel sind nach wenigen Jahren verglüht, obwohl man dafür den Preis für einen Kurzurlaub hingeblättert hat. Doch wer will das schon alle zwei bis drei Jahre tun? Und wem regt sich nicht das schlechte Gewissen, das funktionierende alte Gerät aufs Altenteil zu schicken? Wer braucht überhaupt alles, was die Spitzengeräte haben?

Viele Menschen sehen in Billig-Smartphones ein Mittel der Vernunft auf der Suche nach dem Sweetspot zwischen Geld, Gewissen und Leistung. Auch bei einem Zweitgerät oder bei einem Handy für die Kids versucht man es lieber mit einem billigen Gerät.

Im Folgenden geht es darum, das Spielfeld für die Geräteklasse abzustecken und vor allem die Regeln, für die ein Gerät selbst bei bestem Willen einen Platzverweis kassieren sollte.