Biometrisches Passbild per iPhone: So wird die Wohnzimmerwand zum Fotostudio Porträt mit dem iPhone fotografieren Passbild optimieren und zuschneiden Selbst geschossenes Passbild ausdrucken Artikel in Mac & i 2/2023 lesen

In manchen Ämtern steht ein Fotoautomat, mit dem Sie ein biometrisches Bild aufnehmen können. Es wird gar nicht mehr ausgedruckt und kostet deshalb nur ein paar Euro. Falls Sie es trotzdem lieber zu Hause anfertigen, können Sie das iPhone verwenden. Die Bildqualität der Kamera reicht locker aus, sogar die der Frontkamera.

Im App Store gibt es Apps wie "Passfoto - Passbild", die Ihnen beim Erstellen helfen. Sie kosten überwiegend 18 bis 50 Euro – etwas viel. Es geht auch ohne, hilfreich ist dabei aber eine Fotosoftware wie Pixelmator Pro.

Porträt mit dem iPhone fotografieren

Bei der Aufnahme sollten Sie ein paar Punkte beachten: Nehmen Sie das Foto bei hellem, diffusem Tageslicht auf, also stellen Sie sich nicht in direktes Sonnenlicht. Positionieren Sie sich so, dass Sie möglichst in Richtung Fenster schauen, damit beide Gesichtshälften gleichmäßig beleuchtet werden.