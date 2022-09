Bitcoins beschlagnahmt

Ich habe bei einer US-amerikanischen Kryptowährungsbörse Bitcoins erworben. Man hat mir das Konto aufgrund von "Sicherheitsbedenken" gesperrt. Ich musste dann eine Ausweiskopie einsenden, trotzdem erhielt ich keinen Zugriff mehr aufs Konto. Man bot mir nur an, die Bitcoins zurückzutauschen und das Geld dann abzuheben. Dürfen die sich meine Bitcoins einfach so aneignen?

Solche Fälle gibt es häufiger. Dazu reicht der bloße Verdacht auf ein Vergehen wie Geldwäsche. Diese Prüfung erfolgt automatisiert; eine Kontrolle durch einen Mitarbeiter findet bei solchen Fintechs, also technologieorientierten jungen Finanzdienstleistern, in der Regel nicht statt. Die Angebote sind so günstig, weil diese Unternehmen auf automatisierte Prozesse setzen.

Nutzen Sie Krypto-Handelsplätze, achten Sie stets auf deren Geschäftsbedingungen: Oft sind diese in Steueroasen wie den British Virgin Islands oder den Cayman Islands ansässig. Als Kunde sind Sie in einem solchen Fall in einer schlechten Position, denn Sie kennen weder die Rechtslage vor Ort noch haben Sie eine realistische Möglichkeit, Ihre Rechte durchzusetzen. Ihnen bleibt am Ende nichts übrig, als das Angebot des Dienstleisters zu dessen Konditionen anzunehmen, um Ihr Geld dort wieder abzuziehen. Bei einer Geschäftsbeziehung innerhalb der EU sind Sie als Kunde erheblich besser geschützt.

(mon)