Blazor WebAssembly, Teil 2: Eingabesteuerelemente & JavaScript-Interoperabilität

Der erste Teil des Tutorials zum Erstellen der Aufgabenverwaltung "MiracleList" als Blazor-WebAssembly-Anwendung endete mit der Darstellung der Kategorienliste (links in Abb. 1) und der Anzeige der Aufgaben in einer Kategorie (Mitte in Abb. 1), die das Cloud-basierte Backend per WebAPI-Aufruf geladen hatte.

Als Erstes werden in diesem Teil die Texteingabesteuerelemente new Category … und new Task… ergänzt, die in Abbildung 1 jeweils oberhalb der ersten und zweiten Spalte zu sehen sind. Im Listing Index.razor aus dem ersten Artikel des Tutorials gab es dazu zwei Platzhalter "@*TODO*@". Diese werden nun durch <input> -Tags ersetzt:

und

Beide Steuerelemente haben das gleiche Verhalten: @bind definiert eine Zwei-Wege-Datenbindung an eine Property im C#-Programmcode, und durch Festlegen einer Ereignisbehandlung für @onkeyup lässt sich bei jedem Tastaturanschlag eine Ereignisbehandlungsroutine aufrufen. Die Eingabemöglichkeit für neue Aufgaben ist zudem deaktiviert (disabled), wenn aktuell keine Kategorie gewählt ist.

Damit das Szenario kompiliert, ist auch die Code-Behind-Datei (Index.razor.cs) anzupassen. Hier braucht man einerseits zwei Zeichenketten-Properties

und andererseits die passenden Ereignisbehandlungen (s. Listing 1). Dort erkennt man den Sinn der Ereignisbehandlung mit @onkeyup : Das Drücken der Enter-Taste soll die Aktion auslösen.