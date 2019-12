Inhaltsverzeichnis Blender-Workshop, Teil 5: Weihnachtsstimmung erzeugen Stofftextur bearbeiten Lichtstimmung erzeugen Stimmungsvolles Bokeh Christbaumkugeln modellieren Eltern-Kind-Hierarchien Artikel in c't 1/2020 lesen

In den ersten vier Teilen des Blender-Workshops haben Sie von Grund auf zwei 3D-Modelle erstellt, mit realistischen Materialien versehen und in einer Studioumgebung in Szene gesetzt. Jetzt geht es darum, das Modell der Jahreszeit angemessen in ein weihnachtliches Gewand zu tauchen.

Als Grundlage dient die Studioszene aus "Blender Workshop: 3D-Modelle schön rendern". Die Ausgangsdatei können Sie von unserem Server herunterladen. Um das durchgestylte Stillleben in venezianischem Sonnenuntergangslicht weihnachtlich zu gestalten, muss man lediglich die Umgebung umbauen; die Hauptprotagonisten Eisenbahn und Tasse bleiben unangetastet.

Was macht Weihnachten aus? Das klare, fast klinische Weiß der Hohlkehle ganz sicher nicht. Besser bedeckt man den Boden mit einem Material, das einen plausiblen Untergrund für zwei Gegenstände in einer Weihnachtsumgebung hergibt. Es könnte sich um Geschenke unter dem Tannenbaum handeln. Oder sie stehen auf einem Tisch, schließlich sind sie bereits ausgepackt: Für beide Settings eignet sich ein grobes, neutrales Stoffmaterial.