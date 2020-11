Inhaltsverzeichnis Book Nook: 3D-Buchstütze aus dem Lasercutter selber bauen Analyse Diorama planen Layout in Inkscape Gravuren und Dekoration Holzsorten, Tücken und Chancen Schneiden, gravieren und verkleben LEDs verlegen Artikel in Make Magazin 13/2020 lesen

Auf Etsy und Pinterest waren sie plötzlich überall: Leuchtende Book Nooks, kleine Holzkästen, die als Buchstützen im Bücherregal sitzen und mal eine Gasse, mal das Tor nach Moria oder den Blick nach Narnia zeigen. Ein bisschen erinnern sie an die Dioramen, die man schon in der Grundschule in einen Schuhkarton bauen durfte.

Die Book Nook, die mich zu diesem Projekt inspiriert hat, führte den Betrachter in die Winkelgasse aus Harry Potter. Vorgelaserte Bausätze bewegen sich preislich allerdings um die 100 bis 150 Euro – da dachte ich mir "Das kann ich doch günstiger selber machen!" Gesagt, getan. (Spoiler: Wenn man einen Gemeinschaftslaser nutzt, bei dem man für die Laserzeit zahlt, kommt man eventuell nicht viel günstiger weg.)

Auf diese Weise konnte ich auch meine eigene literarische Lieblingswelt als Book Nook aus Holz verwirklichen: Buchhaim, die Stadt der träumenden Bücher, aus dem gleichnamigen Roman von Walter Moers. Buchhaim ist eine alte Fachwerkstadt, in der sich alles um Bücher dreht – von der Herstellung bis zum Verkauf.