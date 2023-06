Booten von USB-Stick in Hyper-V

Weil es zu Windows ohnehin dazugehört, nutze ich Hyper-V als Basis für meine virtuellen Maschinen (VMs). Ich scheitere aber daran, ein USB-Laufwerk in eine VM durchzureichen, um davon zu booten: In den Einstellungen der VM kann ich keine passende Option finden.

Es geht trotzdem. Der Trick besteht darin, das USB-Laufwerk zuerst in der Datenträgerverwaltung "Offline" zu setzen und erst danach in den Einstellungen der VM als "Physische Festplatte" in die VM durchzureichen.

Für den ersten Schritt drücken Sie Windows+X und wählen die "Datenträgerverwaltung". In der unteren Fensterhälfte sehen Sie die Laufwerke. Ganz links hat jedes eine Art Kasten mit der Inschrift "Datenträger X", wobei X für eine Ziffer steht (0, 1, 2 …). Dort klicken Sie mit der rechten Maustaste in den Kasten des USB-Laufwerks und wählen aus dem Kontextmenü "Offline".

Weiter geht es in den Einstellungen der VM. Markieren Sie darin unter "IDE-Controller" (Generation-1-VM) beziehungsweise "SCSI-Controller" (Generation-2-VM) den Eintrag "Festplatte" und klicken Sie auf "Hinzufügen". Anschließend können Sie "Physische Festplatte" auswählen und darunter Ihr USB-Laufwerk. Es erscheint nun als Festplatte in der VM.

Falls das durchgereichte USB-Laufwerk bootfähig ist, können Sie die VM direkt davon starten. Stellen Sie dazu die Bootreihenfolge entsprechend ein, die Option finden Sie in den Einstellungen je nach Generation der VM unter "BIOS" oder "Firmware".

(axv)