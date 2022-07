Inhaltsverzeichnis Botschaften in den Himmel schreiben: So bauen Sie ein Airsign Technik Elektrik, Holz-Konstruktion und LED-Verdrahtung Muffin Cups montieren, Stromversorgung und Software Die Zeichensätze Bedienung, Ballonaufhängung und Drohne Der Scroller

Für ein Geburtstagskind wollte ich bunte Glückwünsche gut lesbar am Himmel überbringen. Aus 35 Muffin-Cups und einigen WS2812-LEDS habe ich daher fliegende Buchstaben gebaut – eine Tafel mit Leuchtdioden, die Texte beliebiger Länge anzeigt. So übermittelt man Herzensbotschaften, die lange im Gedächtnis bleiben! Damit das Airsign fliegen kann, muss es sehr leicht konstruiert sein, denn Gasballons oder eine Drohne können nur wenige Gramm heben. Es ist also notwendig, auf das Gewicht der Komponenten zu achten.

Das Airsign gibt es in zwei Varianten: Der einzelne Buchstabe leuchtet in den Abmessungen 50×70 Zentimetern groß auf einem Holzgestell und ist aus 50 bis 100 Metern Entfernung sehr gut sicht- und lesbar. Außerdem habe ich eine größere Variante als Laufschrift entworfen, die mehr Platz benötigt. Bis zu drei Buchstaben kommen auf einer 100×50 Quadratzentimeter großen Styroporplatte unter. Hier ist das Gewicht größer und die Pixel sind kleiner. In beiden Modellen verwende ich den Mikrocontroller Wemos D1 Mini Pro, dessen WLAN eine Reichweite von circa 100 Metern hat. Der kleine Akku einer alten Drohne dient als Stromversorgung. Damit ist ein Betrieb von zehn Minuten problemlos möglich.

Außer Glückwünschen kann das Airsign natürlich beliebige andere Nachrichten anzeigen und zum Beispiel als Plakat bei einer Demonstration dienen. Über den Wemos wird das Airsign aus der Ferne gesteuert und der Text kann während des Betriebes vom Boden aus verändert werden. Wer mag, klebt die leichte Konstruktion an Fenstern oder Balkonen an, stellt sie auf Vordächern ab oder hängt sie an Kirchtürmen auf. Um Nachrichten in anderen Sprachen anzuzeigen, habe ich einen zweiten Zeichensatz mit kyrillischen Buchstaben eingebaut. Ebenso gibt es Steuerzeichen für farbige Texte und Flaggen.