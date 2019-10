Inhaltsverzeichnis Büro, Streaming, Gaming: So finden Sie die passende Grafikkarte GeForce, Radeon oder Intel? Systemvoraussetzungen Streaming und Video 3D-Standards Ausblick Tabelle: 3D-Performance im Vergleich Artikel in c't 23/2019 lesen

Egal ob man den neuen 4K-Bildschirm am Rechner anschließt oder die aktuellen Blockbuster-Spiele mit durchgehend 144 Bildern pro Sekunde zum hochauflösenden Gamer-Display jagt: Immer ist eine Grafikeinheit maßgeblich daran beteiligt.

In dieser Kaufberatung erläutern wir zunächst die Kriterien für die Grafikkartenauswahl auch abseits von Gaming-Aspekten. Danach geht es an konkrete Empfehlungen in den verschiedenen Preisklassen. Zudem erklären wir die integrierte Grafik, Workstation-Karten und Besonderheiten für Linux-Nutzer.

GeForce, Radeon oder Intel?

Seit einigen Jahren teilen Nvidias GeForce- und AMDs Radeon-Karten den Markt unter sich auf: Bei GeForce sind das aktuell die RTX-2000- respektive GTX 1600-Reihen, bei Radeon die RX 5000. Auch in den jeweiligen Vorgänger-Generationen GeForce GT(X) 1000 und Radeon RX 400/500 sowie Vega finden sich viele interessante Modelle. Generell gilt: AMD hält im Preisbereich bis 400 Euro gut mit, darüber hat Nvidia keine Konkurrenz.