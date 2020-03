Inhaltsverzeichnis Bürstenroboter: Welche es gibt und wie man sie baut Die verschiedenen Roboterklassen Bürstenroboter für den Kindergeburtstag Material, Werkzeug und Bautipps Artikel in Make Magazin 6/2019 lesen

Eigentlich sind die sogenannten Bürstenroboter gar keine Roboter, sondern nur eine Art von Fahrzeugen. Sie bestehen aus einem Vibrationsmotor mit Stromversorgung und einem Untersatz, der durch den Motor in Bewegung versetzt wird. Man kann sie nicht steuern oder programmieren. Trotzdem – oder vielleicht gerade deswegen – sind sie sehr beliebt und wirklich gut als Einsteigerprojekt für Elektronikbastler geeignet.

Ein Vibrationsmotor ist ein Motor, der mithilfe einer Unwucht an der Achse Vibrationen erzeugt. Solche Motoren kannst du fertig kaufen, zum Beispiel in der besonders kleinen Form, die in Mobiltelefonen verwendet wird. Aber auch fast jeder Motor aus einem defekten batterie- oder akkubetriebenen Spielzeug ist geeignet.

Wenn du wissen willst, wie ein Vibrationsmotor funktioniert, mache einmal folgendes Experiment: Nimm einen schweren Gegenstand, den du gut festhalten kannst, in beide Hände und drehe dich schnell im Kreis. Du wirst merken, wie das Gewicht des Gegenstands versucht, dich nach außen zu ziehen, wenn du dich nicht kräftig dagegenstemmst.