C# 10: Record-Struktur-Typen und Namensraumimporte in der Praxis Namensräume können für das ganze Projekt gelten Namensraumdeklaration und Record-Typen Unveränderbare Record-Struktur Schnellere String-Interpolation

Die zehnte Version der Programmiersprache C# kommt mit einigen neuen Syntaxabkürzungen. Auch Namensräume kann man nun dateiübergreifend importieren und dateiweit deklarieren. Wir erklären, wie das geht.

Zuerst aber kurz zur Historie: C# 10 ist am 8. November 2021 zusammen mit .NET 6 erschienen. Der passende Compiler ist in Visual Studio 2022 und im .NET 6 SDK enthalten. Eine weitere Bezugsquelle bietet Microsoft im NuGet-Paket Microsoft.Net.Compilers.

Während man die meisten Sprachfeatures auch in älteren .NET-Versionen nutzen kann, gibt es offiziellen Support nur zur neuesten Version: "C# 10.0 is supported only on .NET 6 and newer versions."