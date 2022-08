Inhaltsverzeichnis C# für Admins: Plattformübegreifende Programme mit .NET 6 erstellen C# und .NET Installation und Erste Schritte Objektorientierung Outlook-Dateien lesen Exkurs: ILSpy

Systemadministratoren lieben Einzeiler, also kompakten Code. Dafür eignen sich am besten Skriptsprachen wie die der Powershell. Manchmal muss man sich allerdings auch mit "richtigen" Programmiersprachen auseinandersetzen: Denn als Windows-Admin trifft man schnell auf kleine Programme, die in Visual Basic .NET oder C# geschrieben sind.

Gerade als Windows-Admin kann es nützlich sein, sich mit C# zu beschäftigen: Etwa, wenn man eine verwaiste Eigenentwicklung weiter betreuen muss darf. Außerdem ist es recht einfach, eine passende C#-Bibliothek auf Github oder auf NuGet zu finden, um eine bestimmte Aufgabe zu erledigen. Generell ist C# ähnlich wie Java, bietet einen guten Einstieg ins Programmieren und passt perfekt ins .NET-Ökosystem von Microsoft.

Man fängt mit kleinen Programmen an, entwickelt sie weiter und passt die Software an die eigenen Bedürfnisse an. Wir zeigen in diesem Artikel, wie man sich als Nicht-Entwickler Programmen mit C# nähern kann. Dafür erstellen wir ein kleines Hello-World-Programm und erklären dann, wie man mit C# Nachrichtendateien von Outlook auf einem Server auslesen kann – ohne Outlook selbst zu installieren. Dank des Frameworks .NET 6 fällt dieser Code auch noch sehr kompakt aus.