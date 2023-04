Inhaltsverzeichnis CARguru: So kann man H0-Modellautos mit ESP fernsteuern, Teil 1 Fremdgesteuert

Steuerung per VNC Die Software Prozesse Aufspielen der Firmware Programmierumgebung Die CARguru-Bridge Automatisiertes Hochladen

Wer schon einmal das epische Miniatur-Wunderland in Hamburg besucht hat, wird sie kennen: Selbstfahrende H0-Modellautos, die den Fahrbetrieb ungemein bereichern – sie halten selbstständig auf Parkplätzen und Betriebshöfen, blinken vorbildgetreu beim Abbiegen und suchen bei versiegender Akku-Leistung ihre Ladestation auf. Das zugrundeliegende Car System wurde ursprünglich von der Modellbau-Firma Faller entwickelt, und natürlich kann der solvente Modellbauer dort auch fertige, fahrbereite Modelle samt Steuerung kaufen. Wir wollen uns hier aber an eine Selbstbau-Konstruktion wagen, für die man das Car System nicht benötigt. Das ist durch vorgefertigte Getriebe und Achsen gar nicht so schwer.

Ein in die Fahrbahn eingelassener Stahldraht (oder ein Magnetband) und ein Schleifer mit einem kleinen Magneten, der an der Vorderachse befestigt ist, hält die Fahrzeuge auf Spur. Der Schleifer schwebt über dem Stahldraht und bewegt sich je nach Fahrbahnverlauf entsprechend horizontal nach links oder rechts und lenkt damit die Vorderräder. Nun braucht man eigentlich nur noch einen kleinen Elektromotor, der die Hinterachse antreibt, einen ebenso kleinen Akku und fertig ist das kleine Car-System-Auto!

Car-System-Fahrzeuge hangeln sich über den hier gut sichtbaren Magnetschleifer an einem unsichbar verlegten Stahldraht entlang. (Bild: Faller)

Fremdgesteuert

Die erste Generation dieser Autos war auch tatsächlich so einfach gestaltet; zum Anhalten ließ sich der Motor durch einen Reed-Kontakt und ein externes Magnetfeld abschalten. Damit möchten wir uns hier natürlich nicht zufriedengeben: Das Auto braucht Licht, eine Hupe muss her und der Motor soll in der Geschwindigkeit steuerbar sein. Um noch etwas obendrauf zu setzen, entschließen wir uns, ein Einsatzfahrzeug der Feuerwehr aus dem kleinen Dörfchen Plottenstein zu bauen. Deshalb muss das Gefährt auch mit Blaulicht ausgerüstet sein, und die Hupe kann auch das Martinshorn signalisieren. Und alles muss in ein Auto des Maßstabes 1:87 passen. Es hat also eine Größe von ungefähr 10 cm Länge und 2,5 cm Breite.