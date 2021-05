Inhaltsverzeichnis CNC-Programme mit Fusion 360 erzeugen

Konstruktion Fräspfade festlegen G-Code exportieren Artikel in c't 11/2021 lesen

Eine CNC-Fräse kann beliebig komplexe Werkstücke fertigen. Die Wundermaschinen fertigen aber nur etwas, wenn der Computer die für die Bewegung nötigen Befehle liefert. Für die Planung der Fräsbahnen gibt es Programme fürs "Computer Aided Manufacturing" (CAM), beispielsweise Fusion 360. Sie stellen dem Anwender mächtige Werkzeuge bereit, um Wege für die Maschine zu planen. Was die Fräse machen soll, muss ein Maschinist aber letztlich noch per Hand festlegen. Dieser Artikel zeigt einen solchen Workflow mit der kostenlosen Version des CAD-Programms Fusion 360 fürs Herstellen eines Türschildes – vom Modell bis zum Surren der Motoren.

Autodesks CAD-Software Fusion 360 gibt es für Privatanwender in einer kostenlosen Version mit eingeschränktem Funktionsumfang. Das Computer Aided Design (CAD), also das Konstruieren von 3D-Modellen, ist die Hauptfunktion der Software. Aber selbst die beschränkte Variante bringt zusätzlich alle Funktionen mit, damit Fusion 360 als CAM-Tool professionelle Fräsbahnen für die heimische CNC-Maschine erzeugt. Autodesk setzt bei seinen Programmen auf Cloud-Modelle, weshalb man zunächst ein Konto beim Hersteller anlegen und sich als Privatanwender registrieren muss. Im neu erstellten Konto finden Sie dann unter "Produkte und Services" einen Download-Link für den Installer von Fusion 360.

Nach dem Herunterladen, Installieren und Anmelden finden Sie sich zunächst in der Konstruktionsumgebung wieder. Den aktuellen Arbeitsbereich erkennen Sie an dem großen Button "Konstruktion" oben links. In diesem Bereich arbeitet Fusion 360 als CAD-Programm. Daneben enthält Fusion weitere Arbeitsbereiche mit anderen Werkzeugen. Zunächst nehmen Sie ein paar Grundeinstellungen vor. Die Einstellungen finden Sie ganz oben rechts mit einem Klick auf Ihre Initialen, dann im Menü unter "Voreinstellungen". Für die Arbeit mit der CNC-Fräse ist es sinnvoll, unter "Allgemein" die "Vorgabeausrichtung beim Modellieren" auf "Z nach oben" einzustellen. So entwirft man gleich in dem Koordinatensystem, in dem auch die Maschine fährt. Außerdem sollten Sie prüfen, dass metrische Einheiten als Standard eingestellt sind. Alles Weitere belassen Sie zunächst bei den Voreinstellungen.