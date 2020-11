CO2-Warner selbstgebaut: Picaxe-CO2-Ampel im Bilderrahmen

Dieser CO 2 -Warner ist einfach und schnell zu bauen: Als Anzeige verwenden wir einen Bilderrahmen und einen Servo-gesteuerten Strohhalm, während ein Picaxe-08M2 die Auswertung des CO 2 -Sensors MH-Z19B übernimmt. Nötig ist dann nur noch ein Nano-Axe-Board (oder wenige elektronische Bauteile) und ein Netzteil. Dabei nutzen wir aus, dass der MH-Z19B über seine Messwerte über einen Ausgang mit Pulsweitenmodulation in Pulsen ausgibt, deren Länge der CO 2 -Konzentration entspricht. Die Pulslänge muss also nicht einmal aufwändig umgerechnet werden, um den CO 2 -Gehalt der Luft zu bestimmen.

Die Pulslänge in Millisekunden entspricht ganz einfach der halben CO 2 -Konzentration im ppm, bis auf 2 Millisekunden:

CO2(ppm) = ( Pulslänge(ms) – 2 ms ) * 2

Make PICAXE Special Mehr zum Thema gibt es im Make: PICAXE Special. Heft mit PICAXE-Programmierboard im Heise Shop bestellen

Wenn man also eine Pulslänge von 442 Millisekunden misst, entspricht dies einer CO 2 -Konzentration von 880ppm. Damit ist die Sensorauswertung deutlich einfacher als über das serielle Protokoll, das vielen Bauvorschlägen im Internet zugrunde liegt. So brauchen wir nur ein Programm, das eine Pulslänge misst und diese Länge in einen Wert für den Servo umrechnet – mit 63 Zeilen ist das äußerst überschaubar und schnell programmiert.

Kurzinfo CO2-Ampel mit MH-Z19B

Zeiger und Skala im Bilderrahmen

Auswertung mit Picaxe-BASIC Checkliste Zeitaufwand: ein Nachmittag

ein Nachmittag Kosten: ca. 45 Euro

ca. 45 Euro Programmieren: Picaxe-BASIC Material Nano-Axe-Programmierboard

Picaxe-08M2

Bilderrahmen 13cm × 18cm, idealerweise mit Kunststoff als "Glas"

idealerweise mit Kunststoff als "Glas" Sensor MH-Z19B , z.B. von Reichelt

, z.B. von Reichelt Mikro-Servo

Mini-Steckboard Alternative Schaltung und Programmierung Stiftleiste

Widerstand 10kOhm

2× Kondensator 100nF

Drahtbrücken

Programmieradapter