Inhaltsverzeichnis CPU-Wegweiser 2020: Prozessoren vom Dual-Core bis zum 64-Kerner Schnäppchentipps Leistung ohne Limit Fazit und Testtabelle Artikel in c't 7/2020 lesen

Bei der Prozessorentwicklung geht es weiterhin Schlag auf Schlag. Mit der dritten Generation der Ryzen-Prozessoren hat AMD in den letzten Monaten die Kernanzahl erneut verdoppelt: Für Allround-PCs gibt es nun bis zu 16 Kerne, in High-End-Systemen und Workstations arbeiten bis zu 64 Kerne. Doch welcher Prozessor mit wie vielen CPU-Kernen ist für Sie der richtige?

Diese und andere Fragen beantwortet unser Ratgeber. Wir geben unter anderem einen Überblick über die Performance, Effizienz und das Preis/Leistungs-Verhältnis von Desktop-Prozessoren der letzten acht Jahre, anhand derer Sie beispielsweise Schnäppchen von lahmen Billig-Chips unterscheiden können. Unsere Messwerte von über 50 Prozessoren verschiedener Generationen und Leistungsklassen helfen Ihnen auch bei der Entscheidung, ob sich eine Neuanschaffung lohnt oder nicht.

Tipps zur Auswahl von Mobilprozessoren, die nicht nur in Notebooks, sondern auch in stationären Mini-PCs eingelötet und besonders sparsam sind, finden Sie in unserem Wegweiser zu Prozessoren für Notebooks und Mini-PCs. Wenn Sie sich unsicher sind, welche Anforderungen die von Ihnen genutzten Anwendungen und 3D-Spiele stellen, finden Sie dazu Hinweise in den Artikeln zur CPU-Skalierung in Spielen und zum Einfluss des Prozessors auf Musik-, Bild- und Video-Bearbeitung. Dort haben wir untersucht, wie viele CPU-Kerne moderne Software überhaupt ausschöpft.