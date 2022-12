Inhaltsverzeichnis Calliope mini: Wie Sie einen Mikrocontroller im Informatikunterricht einbinden Der Countdown läuft Unterrichtsgespräch: Schleifen sparen Arbeit Alles läuft nach Plan Noch mehr Varianten Fazit Exkurs: Die Vorbilder des Calliope mini Artikel in c't 23/2022 lesen

Der Calliope mini ist in wenigen Minuten einsatzbereit. Das macht ihn für den Unterricht in der Schule oder fürs Experimentieren daheim so attraktiv. Außer dem Mikrocontroller selbst benötigt man nur noch ein USB-Kabel und einen Computer mit Internetzugang. Das Programmieren kann sofort beginnen – ohne zusätzliche Steckbretter, Kabel, Sensoren oder Ähnliches.

Im Folgenden zeigen wir, wie man mehrere Unterrichtsstunden mit der Programmierung des kleinen Bildschirms des Calliope gestaltet. Der hat 25 LEDs, angeordnet in einer 5×5-Matrix und zeigt Laufschrift und einfache Bilder an. In den hier beschriebenen Übungen sollen einzelne LEDs mithilfe von Anweisungen, Schleifen und Entscheidungen angesteuert werden. Dafür nutzen die Schüler die Online-Programmierumgebung Open Roberta Lab.

Die aufeinander aufbauenden Übungen lassen sich übrigens auch daheim leicht ausprobieren. Falls Sie privat einen Calliope mini anschaffen möchten, finden Sie auf der Calliope-Website unter "Calliope mini/Shops" eine ganze Reihe von Online-Händlern, bei denen Sie den Mikrocontroller für 40 bis 45 Euro erhalten. Schulen erhalten beim Bildungsverlag Cornelsen einzelne Exemplare und Klassensätze zu vergünstigten Preisen.