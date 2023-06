Inhaltsverzeichnis Charakterporträts: Wo Sie Models finden und worauf Sie dabei achten sollten Ins Gespräch kommen Flohmarkt als Übungsfeld Spontane Situationen einfangen Fotos zeigen und auswählen Fazit

Wenn Sie Ihre Begeisterung für Fotografie insbesondere für Porträtfotografie ausleben wollen, aber nicht so recht wissen, wo Sie ausdrucksstarke Models finden, sind Sie nicht allein. Zwar gibt es die typischen Model-Karteien im Internet, aber gerade, wenn man die Spontanität des Lebens zeigen möchte, braucht es mehr als gestellte Familienbilder im Urlaub oder inszenierte Aufnahmen hübscher Frauen. Nichts gegen solche Bilder. Doch dem Anspruch an charakterstarke Gesichter in authentischer Umgebung werden diese meist nicht gerecht.

Die besten Fotos entstehen oftmals in unerwarteten Momenten. Und die finden sich selten in zeitnahem Abstand zueinander, auch wenn es unendlich viele davon gibt. Ein lächelndes Kind, eine interessante ältere Dame in der U-Bahn oder ein eifriger Flohmarktverkäufer – all diese Menschen können inspirierende Fotomotive sein.

Doch wie spricht man fremde Menschen an und fängt diese spontanen Momente ein? In diesem Artikel möchte ich Ihnen einige Tipps geben, wie Sie solche Situationen für beeindruckende Porträtfotos nutzen können.