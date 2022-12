ChatGPT: Wie Sie die KI ausprobieren können

ChatGPT ist ein KI-Chatbot, der menschliche Texteingaben verstehen und möglichst natürlich antworten soll – und für ziemlich viel Begeisterung im Netz sorgt. Jeder kann mit der "künstlichen Intelligenz" einen Dialog führen oder sie um passenden Code oder ein paar launig klingende Gedichtzeilen bitten. Ausprobieren können Sie das kostenlos – wir zeigen Ihnen, wie das geht.

Account einrichten

ChatGPT wird auf der OpenAI-Website angeboten – allerdings nur für registrierte Nutzer. Um einen OpenAI-Account zu erstellen, muss man eine E-Mail-Adresse und eine Handynummer angeben, gegebenenfalls müssen Sie noch ein Captcha lösen.

Die E-Mail-Adresse noreply@tm.openai.com sendet einen Verifizierungslink, welcher Sie zurück zur Website und zum nächsten Schritt führt. Nach der Auswahl des Benutzernamens müssen Sie nur noch den Nutzungsbedingungen zustimmen und eine Verifizierung über die Handynummer vornehmen. Letztere passiert über das Zusenden eines sechsstelligen Bestätigungs-Codes.

ChatGPT steuern: Inputs und Outputs

Anders als bei dem Vorgänger InstructGPT kann das Ziel der Eingabe beliebig sein: eine Aufforderung, eine Frage oder eine blanke Aussage. Sobald ein Kommando in Form von Text an ChatGPT gesendet wird, folgt eine Verzögerung von ein paar Sekunden, bis schließlich die Ausgabe erscheint. ChatGPT kann auf Anweisungen auch Code erzeugen, etwa für einen Taschenrechner.

Die Genauigkeit der Eingabe bestimmt die Genauigkeit der Ausgabe. Möchten Sie Ihren Taschenrechner in Java Script und nicht in Python schreiben lassen, müssen Sie das auch angeben. Ein Trick, der dabei helfen kann: Schritt-für-Schritt die Eingabe verfeinern und Fehler beheben. Außerdem lernt ChatGPT peu à peu dazu – und passt sich an.

