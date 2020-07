Inhaltsverzeichnis Chrome OS auf dem Raspi 4 installieren Gute Idee, kaum Entwickler Problemlose Installation, problematische Sicherheit Was geht und was nicht Fazit

Das Aufsetzen eines Raspberry Pi ist nicht schwer und mit Raspian bekommt man ein solides, auf den Kleinstrechner optimiertes Betriebssystem. Doch nicht immer braucht es ein vollständiges Linux: Für eine kleine Surfstation neben dem Fernseher, als simples Recherchewerkzeug für den Nachwuchs oder als tragbarer Rechner für alle Fälle reicht eigentlich ein Browser.

Google hat genau den bei Chrome OS zum zentralen Bestandteil gemacht und über die Open-Source-Variante Chromium OS steht das System auch anderen Entwicklern zur Verfügung – einige davon haben es für den Raspi umgesetzt. Großer Vorteil von Googles Ansatz in der Theorie: Man muss sich nicht um die Innereien des Systems kümmern, der Wartungsaufwand bleibt gering und die Daten liegen in der Regel in der Cloud, so dass die Angst vor Datenverlust minimal bleibt.

Unter dem Namen FydeOS gibt es einen Chromium-Ableger, der explizit auf dem Raspberry Pi 3 und 4 läuft und nicht nur auf herkömmlicher x86-Hardware wie alten Laptops. Grund genug, sich die Fähigkeiten des Systems auf dem Raspi anzuschauen und herauszufinden, was gut und was nicht so gut läuft.