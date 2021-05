Inhaltsverzeichnis Clean Code mit C++20: Features zur Codeoptimierung Strukturelemente gezielt initialisieren Funktionsaufrufe klar formulieren Fazit Artikel in iX 5/2021 lesen

Dieser Artikel rückt recht unscheinbare und wenig beachtete Neuerungen von C++20 ins Rampenlicht, die Clean Code fördern und die Codebasis entlasten.

Ganz gleich, wie gut man die Clean-Code-Prinzipien umsetzt, keine Software ist fehlerfrei. Selbst im beliebten "Hello, World" fehlt oft das Komma. Für das Erkennen und Melden von Fehlern gibt es unterschiedliche Strategien; eine davon ist die Nutzung eines assert .

Allerdings gibt es Fälle, in denen der im Standard enthaltene assert nicht ausreicht, beispielsweise weil die Meldung in einen bestimmten Buffer geschrieben werden muss, damit sie auch nach einem Spannungsverlust noch verfügbar ist. Wer in diesem Fall den Dateinamen und die Zeilennummer des Fehlers festhalten will, braucht ein Makro-Trampolin, das die Informationen einfach bereitstellt.